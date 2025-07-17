Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате атаки погибла местная жительница. В результате удара пострадал местный житель. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
— Сегодня еще одна непоправимая потеря, — написал Гладков.
От детонации боеприпаса произошло возгорание дома. На месте работают добровольные пожарные команды, которые ликвидируют последствия удара.
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшей. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее в селе Прицепиловка Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом. В результате удара пострадал местный житель. Мужчина получил ожоги рук и ног. Его экстренно доставили в областную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.