Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза

«Значительное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов», — заявил Корнелиус. Он подчеркнул, что Европа сталкивается с историческими вызовами, и следующий финансовый план должен повысить конкурентоспособность и готовность к обороне. Однако, по мнению официального Берлина, предложенный Еврокомиссией рост расходов не соответствует текущим возможностям и задачам стран ЕС.