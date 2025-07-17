В Ташкенте задержали инспектора ППС: за деньги обещал «без проблем» оформить водительские права

Оперативное мероприятие проводилось совместно сотрудниками Службы государственной безопасности по Ташкенту и Департаментом при Генеральной прокуратуре. В ходе операции инспектор был задержан с поличным в Юнусабадском районе. При себе у него были обнаружены и изъяты 1500 долларов и 1 млн 900 тысяч сумов, которые он получил якобы за «услугу» по сдаче экзамена и оформлению прав.
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (пособничество в даче взятки) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведутся следственные действия.