В Ташкенте задержали инспектора ППС: за деньги обещал «без проблем» оформить водительские права

Оперативное мероприятие проводилось совместно сотрудниками Службы государственной безопасности по Ташкенту и Департаментом при Генеральной прокуратуре. В ходе операции инспектор был задержан с поличным в Юнусабадском районе. При себе у него были обнаружены и изъяты 1500 долларов и 1 млн 900 тысяч сумов, которые он получил якобы за «услугу» по сдаче экзамена и оформлению прав.