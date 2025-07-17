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В Ташкенте задержали инспектора ППС: за деньги обещал «без проблем» оформить водительские права

Vaib.uz (Узбекистан. 17 июля). В столице Узбекистана был задержан инспектор патрульно-постовой службы, который решил использовать своё служебное положение в корыстных целях. Он пообещал гражданину помочь его знакомому, проживающему в Навоийской области, без проблем пройти государственный экзамен и получить водительское удостоверение — разумеется, за денежное вознаграждение.

Источник: РИА "Новости"

Оперативное мероприятие проводилось совместно сотрудниками Службы государственной безопасности по Ташкенту и Департаментом при Генеральной прокуратуре. В ходе операции инспектор был задержан с поличным в Юнусабадском районе. При себе у него были обнаружены и изъяты 1500 долларов и 1 млн 900 тысяч сумов, которые он получил якобы за «услугу» по сдаче экзамена и оформлению прав.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (пособничество в даче взятки) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведутся следственные действия.