В центре Хабаровска автоледи на Nissan сбила женщину-пешехода

ДТП произошло 16 июля в 9:15 утра в Центральном районе. 48-летняя горожанка за рулём Nissan двигалась в сторону Карла Маркса и в районе «зебры» на улице Синельникова сбила 42-летнюю женщину-пешехода. Переход, где случился инцидент, не регулируется светофором.