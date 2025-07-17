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В центре Хабаровска автоледи на Nissan сбила женщину-пешехода

В Хабаровске женщина-водитель сбила женщину-пешехода, не уступив ей дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Источник: Соцсети

ДТП произошло 16 июля в 9:15 утра в Центральном районе. 48-летняя горожанка за рулём Nissan двигалась в сторону Карла Маркса и в районе «зебры» на улице Синельникова сбила 42-летнюю женщину-пешехода. Переход, где случился инцидент, не регулируется светофором.

В результате наезда хабаровчанка получила травмы, ей оказана необходимая медпомощь. Установлено, что водитель Nissan была трезва и не уступила дорогу сознательно.

На месте отработали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия выясняются.