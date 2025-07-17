Опубликованы кадры с места крушения вертолета МИ-8Т

Сообщается, что воздушное судно горело.
На месте крушения находились обломки вертолета, а также тела пятерых человек. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выразил соболезнования семьям погибших.
«Вертолет МИ-8 перевозил сотрудников авиакомпании “Взлет”. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона в официальном телеграм-канале.
Отметим, Дальневосточная транспортная прокуратура ведет проверку по факту катастрофы, продолжается также расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием. В отношении эксплуатанта судна ООО «АПК “Взлет” организована внеплановая выездная проверка.