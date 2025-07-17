Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы кадры с места крушения вертолета МИ-8Т

16 июля спасательные службы обнаружили в 130 км от поселка Охотск разрушенный вертолет МИ-8Т, который 14 июля направлялся в Магадан и пропал с радаров.

Сообщается, что воздушное судно горело.

На месте крушения находились обломки вертолета, а также тела пятерых человек. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выразил соболезнования семьям погибших.

«Вертолет МИ-8 перевозил сотрудников авиакомпании “Взлет”. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона в официальном телеграм-канале.

Отметим, Дальневосточная транспортная прокуратура ведет проверку по факту катастрофы, продолжается также расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием. В отношении эксплуатанта судна ООО «АПК “Взлет” организована внеплановая выездная проверка.