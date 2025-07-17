Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

В ночь на 17 июля боевики ВСУ совершают попытки атаки на российские регионы. Под ударом также оказалась Ленинградская область. В регионе действует воздушная опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует с 03:17 по Москве. О снятии предупреждения оповещений не приходило.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко.
Беспилотники ВСУ атаковали также Воронежскую область. В результате пострадали трое подростков. Средства противовоздушной обороны ликвидировали над Воронежем и пригородами не менее пяти дронов ВСУ ночью 17 июля.