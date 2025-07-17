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Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

Губернатор Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об угрозе беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 июля боевики ВСУ совершают попытки атаки на российские регионы. Под ударом также оказалась Ленинградская область. В регионе действует воздушная опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует с 03:17 по Москве. О снятии предупреждения оповещений не приходило.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко.

Беспилотники ВСУ атаковали также Воронежскую область. В результате пострадали трое подростков. Средства противовоздушной обороны ликвидировали над Воронежем и пригородами не менее пяти дронов ВСУ ночью 17 июля.

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