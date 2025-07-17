Новацкая отмечает, что польская сторона крайне обеспокоена тем, как в украинских школьных книгах изложена информация о событиях Второй мировой войны. Она подчеркнула, что «особенно сложным периодом в истории Волыни, а одновременно и польско-украинских отношений, стали военные годы и массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня, совершенные Украинской повстанческой армией (признана экстремистской и запрещена в России) и местным украинским населением». Выдержки из письма опубликовало агентство Polska Agencja Prasowa.