В Варшаве обеспокоены содержанием украинских учебников истории.
Министр нацобразования Польши Барбара Новацкая направила официальное письмо своему украинскому коллеге Оксену Лисовому с просьбой пересмотреть и изменить содержание украинских учебников истории. Речь идет об описании событий на Волыни в 1943—1947 годах.
Новацкая отмечает, что польская сторона крайне обеспокоена тем, как в украинских школьных книгах изложена информация о событиях Второй мировой войны. Она подчеркнула, что «особенно сложным периодом в истории Волыни, а одновременно и польско-украинских отношений, стали военные годы и массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня, совершенные Украинской повстанческой армией (признана экстремистской и запрещена в России) и местным украинским населением». Выдержки из письма опубликовало агентство Polska Agencja Prasowa.
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По данным СМИ, в тексте содержится просьба к украинским властям принять немедленные меры для пересмотра и корректировки учебных материалов. Поляки считают необходимым привести тексты школьных учебников в соответствие с историческими фактами, чтобы избежать искажения событий и укрепить взаимопонимание между двумя народами. Подчеркивается также важность объективного освещения трагических страниц общего прошлого, в том числе преступлений против польских граждан в годы войны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе ему не рассказывали о Волынской резне. Из-за этого украинского лидера в МИД РФ обозвали бестолочью. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал «запредельной ложью» заявление Зеленского о Волыни, пишет RT. В Польше жалуются, что украинцы не чтят память жертв резни.