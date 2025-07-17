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Гладков: в Белгородской области при сбросе бомбы с беспилотника погибла женщина

Еще один человек погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника.

Еще один человек погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в Грайворонском округе.

«В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что от детонации взрывного устройства жилой дом загорелся. На место выехали добровольные пожарные расчеты.

Ранее сообщалось еще об одном погибшем в результате атаки БПЛА на город Белгород. Другой налет украинских беспилотников привел к ранению сразу троих подростков в Воронеже.

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