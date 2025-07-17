Гладков: в Белгородской области при сбросе бомбы с беспилотника погибла женщина

Еще один человек погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в Грайворонском округе.
«В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что от детонации взрывного устройства жилой дом загорелся. На место выехали добровольные пожарные расчеты.
Ранее сообщалось еще об одном погибшем в результате атаки БПЛА на город Белгород. Другой налет украинских беспилотников привел к ранению сразу троих подростков в Воронеже.