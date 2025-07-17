В Перми бизнесмен отобрал документы у инспектора ФНС и ударил её локтем

Предприниматель в Перми отобрал документы у инспектора налоговой службы (ФНС) и ударил её локтем по рукам, сообщает Ленинский районный суд.
Инцидент случился в марте 2025 года во время визита бизнесмена в офис ФНС. Мужчину пригласили в отделение ведомства, чтобы рассказать ему о последствиях искажений в налоговых отчётах и неуплаты налогов при ведении гостиничного бизнеса. Во время беседы индивидуальному предпринимателю дали протокол встречи, но он заметил на столе и другие документы.
«Мужчина заметил на рабочем столе инспектора служебные документы, содержащие материалы по его финансово-хозяйственной деятельности, и резко схватил их для последующего копирования на сотовый телефон», — рассказывает районный суд.
Когда инспектор ведомства потребовала прекратить незаконные действия, мужчина проигнорировал её. Женщина попыталась вернуть документы, но бизнесмен начал бить её по руке локтем. Он успел ударить не менее четырёх раз. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
На заседании суда мужчина отрицал вину и объяснил, что не хотел навредить сотруднице ФНС и получать секретные данные. Тем не менее, инстанция признала его виновным и назначила уголовный штраф в 190 тысяч рублей.