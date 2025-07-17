В Перми бизнесмен отобрал документы у инспектора ФНС и ударил её локтем

Инцидент случился в марте 2025 года во время визита бизнесмена в офис ФНС. Мужчину пригласили в отделение ведомства, чтобы рассказать ему о последствиях искажений в налоговых отчётах и неуплаты налогов при ведении гостиничного бизнеса. Во время беседы индивидуальному предпринимателю дали протокол встречи, но он заметил на столе и другие документы.