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Тракторист сгорел заживо после череды аварий в российском регионе

В результате массовой аварии с последующим возгоранием на федеральной трассе в Амурской области заживо сгорел тракторист.

В результате массовой аварии с последующим возгоранием на федеральной трассе в Амурской области заживо сгорел тракторист. Подробности инцидента сообщили в региональном главке МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля 2025 года, около 19:30, на магистрали «Амур» на территории Октябрьского района.

Перекупщики перевозили из Владивостока в Ростов-на-Дону два легковых автомобиля иностранного производства. По данным Amur Mash, один из них вышел из строя возле Екатеринославки. В то время, пока за неисправной машиной ехал вызванный эвакуатор, мимо проезжали дорожники на автомобиле ГАЗ-52−01. У грузовика отвалилось колесо, которое влетело в один из перегоняемых автомобилей, повредив радиатор.

Во время транспортировки машин к месту ремонта к ним подъехал трактор «Беларус», который приступил к буксировке грузового автомобиля. В этот момент в транспортные средства врезался водитель большегруза, вероятно, не выдержавший безопасную дистанцию. Сцепку из автомобилей протащило порядка 200 метров, после чего машины воспламенились и произошел взрыв.

Уточняется, что 57-летний тракторист сгорел на месте происшествия. Водитель фуры госпитализирован с травмами.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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