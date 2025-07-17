Тракторист сгорел заживо после череды аварий в российском регионе

Перекупщики перевозили из Владивостока в Ростов-на-Дону два легковых автомобиля иностранного производства. По данным Amur Mash, один из них вышел из строя возле Екатеринославки. В то время, пока за неисправной машиной ехал вызванный эвакуатор, мимо проезжали дорожники на автомобиле ГАЗ-52−01. У грузовика отвалилось колесо, которое влетело в один из перегоняемых автомобилей, повредив радиатор.