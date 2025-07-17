Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане введен особый режим воздушной угрозы

В Республике Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны перебои в функционировании мобильного интернета, они носят временный характер. Об этом сообщили в администрации региона.

В Татарстане для обеспечения безопасности ввели режим повышенной готовности к атакам БПЛА.

В Республике Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны перебои в функционировании мобильного интернета, они носят временный характер. Об этом сообщили в администрации региона.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атакуют приграничные районы России, есть погибшие и пострадавшие. Онлайн-трансляция.

«В Татарстане с 05:06 утра введен режим “Беспилотная опасность”. Могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении официального telegram-канала республики.

Отмечается, что снижение скорости интернета — это временное явление. Оно связано с обеспечением безопасности населения республики в период действия режима повышенной готовности. После его отмены работа сети будет восстановлена. На данный момент все профильные службы Татарстана работают в усиленном режиме для поддержания безопасности.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше