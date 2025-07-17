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В Самарской области утром 17 июля объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает МЧС

МЧС в Самарской области предупредило: в регионе введён режим повышенной готовности из-за возможного применения беспилотников.

МЧС в Самарской области предупредило: в регионе введён режим повышенной готовности из-за возможного применения беспилотников. Это не повод для паники, но сигнал к тому, чтобы быть начеку.

Если вы заметите подозрительную активность или увидите, как кто-то запускает дрон в неположенном месте — сразу звоните в правоохранительные органы.

Не молчите и не игнорируйте такие моменты — ваша бдительность может спасти жизни.

А если вдруг вы всё-таки столкнётесь с самим БПЛА или его обломками — ни в коем случае ничего не трогайте!

Даже если это выглядит безобидно — помните, что устройство может быть опасным. Сразу уходите оттуда и звоните по номеру 112.

Когда будете сообщать о находке, назовите оператору свои ФИО и точное место, где нашли устройство. От этого зависит, насколько быстро специалисты смогут прибыть на место.

Главное — сохранять спокойствие, не рисковать и вовремя информировать власти. Вместе мы можем сделать регион безопаснее.

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