В Самарской области утром 17 июля объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает МЧС

МЧС в Самарской области предупредило: в регионе введён режим повышенной готовности из-за возможного применения беспилотников. Это не повод для паники, но сигнал к тому, чтобы быть начеку.
Если вы заметите подозрительную активность или увидите, как кто-то запускает дрон в неположенном месте — сразу звоните в правоохранительные органы.
Не молчите и не игнорируйте такие моменты — ваша бдительность может спасти жизни.
А если вдруг вы всё-таки столкнётесь с самим БПЛА или его обломками — ни в коем случае ничего не трогайте!
Даже если это выглядит безобидно — помните, что устройство может быть опасным. Сразу уходите оттуда и звоните по номеру 112.
Когда будете сообщать о находке, назовите оператору свои ФИО и точное место, где нашли устройство. От этого зависит, насколько быстро специалисты смогут прибыть на место.
Главное — сохранять спокойствие, не рисковать и вовремя информировать власти. Вместе мы можем сделать регион безопаснее.
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