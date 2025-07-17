В Новосибирске рассказали о состоянии ребенка, выжившего в лобовой аварии

В Новосибирской области ребенка 2024 года рождения, который выжил в лобовом ДТП на трассе К17Р, доставили на вертолете в областную клиническую больницу. Об этом проинформировал глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий.
«Ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозёрского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.
Он уточнил, что сейчас малыш находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения. Министр также отметил, что в момент страшной аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
Напомним, серьезная авария произошла накануне днем, 16 июля, на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе. В результате столкновения двух машин погибли семь человек. Министр Заблоцкий отметил, что в момент страшной аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
Ранее стало известно, что тракторист сгорел заживо после череды аварий в Приамурье.