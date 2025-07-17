Губернатор Ленинградской области сообщил об обстановке после атаки БПЛА

Дрозденко заявил, что атака БПЛА в регионе была отражена.
В Ленинградской области средства безопасности успешно пресекли атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU) в Кировском районе Ленобласти», — заявил Дрозденко в telegram-канале. В регионе ранее объявили об опасности воздушных ударов. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и вылет самолетов.