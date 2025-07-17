Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две уфимки провернули аферу с муниципальным жильем

Ущерб от их мошеннических действий составил почти 6 млн рублей.

Источник: Башинформ

Прокуратура Уфы выяснила, что с 2016 года на балансе городского округа находились две квартиры, расположенные в многоквартирном доме. В 2023 году две местные жительницы для извлечения материальной выгоды обратились в суд с исками о признании права пользования жилыми помещениями, представив в обоснование своих требований подложные документы, подтверждающие факт постоянного проживания в них.

На основании судебного решения с женщинами были заключены договоры социального найма жилья, которое они в последующем приватизировали и продали. В действительности уфимки в квартиры не вселялись. В итоге жилые помещения были незаконно отчуждены из муниципального жилого фонда, общая сумма причиненного ущерба составила почти 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Следователи возбудили уголовные дела по статье «мошенничество», ход расследования которых находится на контроле надзорного ведомства.