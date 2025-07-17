Две уфимки провернули аферу с муниципальным жильем

Прокуратура Уфы выяснила, что с 2016 года на балансе городского округа находились две квартиры, расположенные в многоквартирном доме. В 2023 году две местные жительницы для извлечения материальной выгоды обратились в суд с исками о признании права пользования жилыми помещениями, представив в обоснование своих требований подложные документы, подтверждающие факт постоянного проживания в них.