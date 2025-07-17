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В Кировском районе Ленинградской области отбили атаку беспилотников ВСУ

В Кировском районе Ленинградской области российские войска отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы эффективно сработали и не позволили вражеским дронам достичь целей на территории района.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти», — заявил Дрозденко.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока не поступала.

Ранее Life.ru писал, что в петербургском Пулково из-за угрозы атаки БПЛА ввели ограничения на полёты. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с 5 утра.

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