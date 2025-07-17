Дрон ВСУ врезался в жилой дом, трое детей пострадали: что известно о происшествии в Воронеже

Беспилотник попал в жилой дом в Воронеже.
Ранним утром дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже в районе улицы Айвазовского. Здание повреждено, окна выбиты, стена разрушена.
Есть пострадавшие. Один из подъездов был эвакуирован. Для людей организуется временный пункт размещения. Также сообщается, что на месте ведут работу экстренные службы. Все о происшествии — в материале URA.RU.
Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом. Онлайн-трансляция.
Утром над Воронежем были сбиты беспилотники. По предварительной информации, их было не менее пяти. Один из них влетел в жилой многоэтажный дом. Дрон попал в 16 жилой и 17 технический этаж.
Разрушен фасад здания. Повреждены как минимум четыре квартиры: в одной из них разрушена стена, а в нескольких выбиты окна.
Продолжается обнаружение обломков беспилотников, которых сбили ночью над городом. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Также, помимо фасада и квартир, были повреждены автомобили, на которые рухнули кирпичи. Они были припаркованы во дворе здания.
Помощь со стороны властей.
Губернатор области сообщил, что жильцы одного из подъездов дома уже эвакуированы. Для них организуется пункт временного размещения. На месте находятся экстренные службы.