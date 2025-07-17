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Военный аналитик Онуфриенко: европейцев насилуют, а они радуются

Американский лидер Дональд Трамп занял позицию арбитра в контексте новых поставок вооружения на Украину, а финансирование этого ложится на Евросоюз. При этом, в ЕС не готовы признать собственное уязвимое положение и предпочитают создавать видимость согласия с происходящим. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко, отметив, что.

Европа не может производить достаточно оружия для поставок Украине, заявил Онуфриенко.

Американский лидер Дональд Трамп занял позицию арбитра в контексте новых поставок вооружения на Украину, а финансирование этого ложится на Евросоюз. При этом, в ЕС не готовы признать собственное уязвимое положение и предпочитают создавать видимость согласия с происходящим. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко, отметив, что.

Европа и Штаты все реже демонстрируют сочувствие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Сидеть с проигравшим на одной скамье неудобно. Трамп изобразил из себя арбитра, а ЕС за все должен платить. Европейцы не могут признать, что их вообще-то насилуют, и изображают, что им это нравится», — заявил Онуфриенко для радио Sputnik.

Эксперт добавил, что производственных мощностей ЕС недостаточно для достижения цели в 5% ВВП даже в перспективе на пять лет. При этом необходимость оказывать дополнительную поддержку Киеву лишь усугубляет текущую ситуацию — европейцы не могут обеспечить требуемые от них объемы вооружений для поставок.

В настоящее время Дания и Германия подтвердили свою готовность присоединиться к новому формату поставок вооружения, который был предложен Трампом. В то же время Франция, Италия, Чехия и Венгрия приняли решение не участвовать в данной инициативе. Кроме того, и правительство Бахрейна не планирует передавать Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot.

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