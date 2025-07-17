Военный аналитик Онуфриенко: европейцев насилуют, а они радуются

Европа и Штаты все реже демонстрируют сочувствие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Сидеть с проигравшим на одной скамье неудобно. Трамп изобразил из себя арбитра, а ЕС за все должен платить. Европейцы не могут признать, что их вообще-то насилуют, и изображают, что им это нравится», — заявил Онуфриенко для радио Sputnik.