Супругов из Иркутской области задержали с 717 кг рыбы на 9,5 млн рублей

— Владельцами машины оказались супруги 53 и 45 лет из Иркутской области. По их словам, они приехали в Кабанский район отдыхать, узнали у местных, где можно купить байкальскую рыбу, и приобрели крупную партию у неизвестного продавца для последующей перепродажи в Приангарье, — рассказывают в пресс-службе ведомства.