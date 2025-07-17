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Супругов из Иркутской области задержали с 717 кг рыбы на 9,5 млн рублей

Подозреваемые купили крупную партию у неизвестного продавца.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии пресекли незаконный оборот ценных видов байкальской рыбы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Республики, во время рейда на берегу протоки реки Селенги возле села Истомино госавтоинспекторы остановили автомобиль «Тойота Харриер», в багажнике которого обнаружили 717 кг рыбы без сопроводительных документов.

— Владельцами машины оказались супруги 53 и 45 лет из Иркутской области. По их словам, они приехали в Кабанский район отдыхать, узнали у местных, где можно купить байкальскую рыбу, и приобрели крупную партию у неизвестного продавца для последующей перепродажи в Приангарье, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Во время осмотра было изъято 2596 хвостов омуля, 29 хариусов и четыре сига. Ущерб водным биоресурсам превысил 9,5 миллиона рублей. Сейчас следователи завели уголовное дело и продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале нашли древние артефакты при реконструкции ольхонской переправы.