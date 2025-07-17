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Станут убивать: банда подростков держит в страхе Дзержинск

Личность подростка быстро установили из-за его клички.

Источник: Аргументы и факты

Подросток в маске пнул сидящего на земле мужчину и выстрелил ему в лицо из сигнальной ракеты в нижегородском Дзержинске. Друзья мальчика снимали происходящее на видео и следили, чтобы поблизости не было прохожих. Как банда подростков держит жителей города в страхе и что известно о семье нападавшего — в материале aif.ru.

Снимали видео ради «лайков».

Сидевший на земле у лавочки мужчина — в штанах, но без майки — не оказывал сопротивления подросткам. На кадрах видно, что он растерян и не подозревает, что сейчас произойдет. Один из подростков стоял рядом с ним, другие — за кадром.

«Люди, люди, люди… Шуруп, люди, вон там вдалеке», — предупредил один из товарищей.

Но Шурупа (прозвище нападавшего) это не остановило. Он ударил мужчину, выстрелил, после чего визжащие и смеющиеся подростки разбежались. Мужчина остался лежать на земле.

Видео мальчики опубликовали на своих страницах в соцсетях. Оно быстро разошлось по местным группам, однако вместо «лайков» ребята собрали сотни комментариев возмущенных жителей.

Сейчас бьют, потом — начнут убивать.

Волна возмущения быстро прокатилась по всем местным, а позже — региональным и федеральным, группам, куда успело просочиться видео.

Жители Дзержинска начали делиться в Сети своими переживаниями.

«Сейчас они бьют прохожих, может, мучают животных, а потом что? Убивать начнут», — написала местная жительница Ирина в одной из групп.

Инцидент начали сравнивать с другими похожими случаями, когда подростки становились «героями» соцсетей — вспомнили драку у торгового центра, а также историю, когда девочки подростки кинули торт в лицо учительнице.

Жители в беседе с aif.ru не стали утверждать, что все инциденты — дело рук одной и той же банды подростков, но отметили, что такие случаи в городе участились.

Семья пережила смерть отца.

Личность нападавшего подростка быстро была установлена отчасти потому, что на видео друзья обращаются к нему по кличке Шуруп, о которой многие в городе знали.

Мальчика воспитывает мама, его отец, по информации источника aif.ru, умер несколько лет назад.

Семья с виду дружная. 44-летняя мама подростка нередко выкладывала на своей странице фотографии с посиделок в кругу больших компаний.

На кадрах, в том числе, нередко можно увидеть и самого мальчика.

СК после произошедшего возбудил уголовное дело о хулиганстве. Предварительно, подросток ударил мужчину, заподозрив его в наркомании.