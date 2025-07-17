В Самаре на улице Мичурина ночью 16 июля произошел мощный прорыв трубы

16 июля поздно вечером в Самаре, на улице Мичурина между домами 150 и 152, произошёл серьёзный прорыв водопроводной трубы.
Мощный поток воды вырвался наружу, создав реальную угрозу как для прохожих, так и для автотранспорта.
По словам местных жителей, напор был настолько сильным, что вода буквально разлилась по всей территории.
На месте происшествия оказалась залита значительная часть проезжей части и прилегающая территория. В опасной зоне стояли несколько автомобилей, но благодаря оперативности очевидцев три из них удалось спасти.
Один водитель успел вовремя уехать, а ещё два автомобиля вытягивали с помощью троса. Об этом сообщила ГТРК «Самара».
На место уже направились сотрудники спасательных и коммунальных служб. Жителям советуют обходить стороной участок аварии, а водителям — не оставлять машины рядом.
При возникновении вопросов или необходимости экстренной помощи можно обратиться в дежурные службы города.
Предварительная причина аварии — технологический сбой на водоводе диаметром около 1000 мм. Об этом сообщили представители компании «РКС-Самара»:
«На улице Врубеля / Мичурина произошёл сбой на водоводе. Для ликвидации аварии и перевода системы в резервный режим выехала дежурная бригада».
Ситуация остаётся под контролем. Работы по устранению повреждения уже начались, и в ближайшее время специалисты планируют восстановить нормальное состояние сети.
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