Власти Забайкальского края ввели режим ЧС

В Чите из-за паводков ввели режим ЧС регионального уровня.
В Чите с 15 июля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Соответствующее решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и паводками, сообщили местные СМИ.
«В соответствии с изменениями, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен с 15 июля в границах городского округа Чита», — передает telegram-канал «Новости Правительства Zабайкалья». На 17 июля с 09:00 до 17:00 по местному времени запланирована работа комиссии по оценке последствий паводка в Центральном районе Читы.
Специалисты будут осматривать жилые дома и земельные участки, определять размер ущерба и оформлять документы для последующих выплат пострадавшим жителям. Гражданам советуют находиться на своих участках в указанный день и быть готовыми принять представителей комиссий.
Также мэр города Инна Щеглова 16 июля сообщила, что на затопленных территориях садоводческих и дачных некоммерческих товариществ (СНТ и ДНТ) работают 10 оценочных комиссий. Их задача — оперативно обследовать пострадавшие районы и фиксировать ущерб, причиненный паводком.
Ранее режим ЧС был установлен с 4 июля в Дульдургинском, Карымском, Тунгокоченском и Читинском округах. Такое решение было принято из-за продолжительных интенсивных дождей, вызвавших подтопления указанных населенных пунктов. Кроме того, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет спадать.
Помимо этого, и в Республике Саха (Якутия) сотрудники МЧС РФ продолжают устранять последствия паводков. В регионе подтоплено 376 придомовых территорий, 93 жилых дома. С этих территорий эвакуированы более 100 человек, 31 из них — дети. Также сейчас фиксируется повышение уровня воды в реке Индигирка.