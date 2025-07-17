Власти Забайкальского края ввели режим ЧС

Ранее режим ЧС был установлен с 4 июля в Дульдургинском, Карымском, Тунгокоченском и Читинском округах. Такое решение было принято из-за продолжительных интенсивных дождей, вызвавших подтопления указанных населенных пунктов. Кроме того, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет спадать.