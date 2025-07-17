На Южном Урале молодой женщине дали 13 лет колонии за наркозакладки

Сообщается, что 23-летняя жительница Чебаркуля признана виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Совместно с наркозависимым сожителем она вступила в организованную преступную группу, вместе выполняли роли курьеров-закладчиков, распространяя наркотики на территории региона.
«В апреле 2024 года организовали тайники с мефедроном на территории Катав-Ивановского района, а также намеревались разложить наркотики в Челябинске, но были задержаны сотрудниками полиции», — рассказали в прокуратуре области.
В итоге суд отправил ее в исправительную колонию общего режима, назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.
Ранее Ашинским городским судом сожитель в связи с заключением досудебного соглашения осужден к восьми годам колонии строгого режима и с аналогичным штрафом.