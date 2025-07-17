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На Южном Урале молодой женщине дали 13 лет колонии за наркозакладки

В Челябинской области молодой женщине дали 13 лет колонии за наркозакладки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Сообщается, что 23-летняя жительница Чебаркуля признана виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Совместно с наркозависимым сожителем она вступила в организованную преступную группу, вместе выполняли роли курьеров-закладчиков, распространяя наркотики на территории региона.

«В апреле 2024 года организовали тайники с мефедроном на территории Катав-Ивановского района, а также намеревались разложить наркотики в Челябинске, но были задержаны сотрудниками полиции», — рассказали в прокуратуре области.

В итоге суд отправил ее в исправительную колонию общего режима, назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.

Ранее Ашинским городским судом сожитель в связи с заключением досудебного соглашения осужден к восьми годам колонии строгого режима и с аналогичным штрафом.