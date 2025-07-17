В Волгограде в канализационном люке найдены тела двух слесарей

Накануне в канализационном люке на улице Льговской в Волгограде были найдены тела двух слесарей аварийно-восстановительных бригад. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Согласно данным следствия, рабочие погибли в ходе проведения аварийных работ по устранению засора в канализации из-за отравления токсичными газами.
В «Концессиях водоснабжения» уточнили, что обслуживание канализации относится к работам повышенной опасности, связанным с накоплением токсичных газов или недостатком кислорода. Все специалисты перед допуском к работам проходят инструктажи, а с прошлого года был усилен контроль за обучением сотрудников.
Кроме того, перед выездами на объекты рабочие обязательно получают средства индивидуальной защиты.