В Волгограде в канализационном люке найдены тела двух слесарей

В «Концессиях водоснабжения» уточнили, что обслуживание канализации относится к работам повышенной опасности, связанным с накоплением токсичных газов или недостатком кислорода. Все специалисты перед допуском к работам проходят инструктажи, а с прошлого года был усилен контроль за обучением сотрудников.