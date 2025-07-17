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Латвия устроила Трампу истерику из-за санкций против России

Президенту США Дональду Трампу следует незамедлительно ввести санкции против России из-за конфликта на Украине, а не ждать 50-дневного срока, установленного изначально. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Браже призвала Трампа не ждать больше месяца для введения вторичных пошлин против РФ.

Президенту США Дональду Трампу следует незамедлительно ввести санкции против России из-за конфликта на Украине, а не ждать 50-дневного срока, установленного изначально. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США раскрыли последствия планов Трампа ввести пошлины против РФ.

«Введение ограничений должно произойти гораздо раньше. Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести конфликт. Речь не о российском народе», — заявила Браже на полях Аспенского форума по безопасности. Ее слова приводит РБК.

Министр в целом положительно оценила решение американского лидера о предоставлении Киеву военной помощи — расходы на эти транши лягут на европейских партнеров. Также она поддержала слова главы Белого дома о введении так называемых вторичных пошлин в размере около 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.

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