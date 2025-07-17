Латвия устроила Трампу истерику из-за санкций против России

Министр в целом положительно оценила решение американского лидера о предоставлении Киеву военной помощи — расходы на эти транши лягут на европейских партнеров. Также она поддержала слова главы Белого дома о введении так называемых вторичных пошлин в размере около 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.