Три жителя Белгородской области погибли в результате атак ВСУ

Как отметил Вячеслав Гладков, уровень угрозы в регионе возрастает, и наибольшую опасность для Белгородской области сейчас представляют беспилотники. В связи с этим совместно с силовиками ежедневно обсуждаются вопросы по усилению мер безопасности. По словам губернатора, решить проблему одной мерой невозможно, поэтому реализуется целый комплекс шагов — особое внимание уделяется оперативному информированию населения о возможных опасностях.