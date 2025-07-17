Три жителя Белгородской области погибли в результате атак ВСУ

Гладков заявил о жертвах в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область.
В результате атаки украинской армии на Белгородскую область в ночь на 17 июля погибли три мирных жителям, еще 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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«Тяжелый день, очередной тяжелый день выдался в Белгородской области. За вчерашний день три мирных жителя погибло в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины», — написал Гладков в telegram-канале.
Также пострадали 17 человек, всем им оказывается необходимая медпомощь. Также в Грайворонском округе региона из-за детонации боевой части дрона ВСУ погибла женщина. Взрыв произошел в доме, куда и прилетел беспилотник. На месте трагедии работают пожарные бригады.
Как отметил Вячеслав Гладков, уровень угрозы в регионе возрастает, и наибольшую опасность для Белгородской области сейчас представляют беспилотники. В связи с этим совместно с силовиками ежедневно обсуждаются вопросы по усилению мер безопасности. По словам губернатора, решить проблему одной мерой невозможно, поэтому реализуется целый комплекс шагов — особое внимание уделяется оперативному информированию населения о возможных опасностях.