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«А вот не катай чужих баранов!»: омичей серьезно осудили по смешному делу

Попытка прокатить в салоне автомобиля ворованный скот, закончилось для двух омичей наказанием в виде обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда

Обязательными работами «наградили» в суде двух омичей за курьезную попытку украсть овец и баранов с помощью легкового автомобиля. Об этом сообщает сегодня, 17 июля, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

Районным судом установлен факт воровства мелкого скота в Шербакульском районе, осуществленный в период с 15 октября по 17 ноября 2024 года. Два гражданина в ночное время похищали из плохо охраняемых загонов баранов и овец. Попались воришки сотрудникам районной Госавтоинспекции, которые с огромным удивлением обнаружили нескольких баранов, уютно устроившихся на заднем сидении легкового автомобиля похитителей.

Вину в совершении преступлений мужчины признали полностью, частично возместив ущерб на сумму чуть более 418 тысяч рублей. В зависимости от степени и роли в совершении преступлений суд назначил двум виновным наказание в виде 320 и 280 часов обязательных работ, сообщили в ведомстве.