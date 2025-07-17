Дмитрук: Мобилизованный расстрелял сержантов на учениях в Черниговской области

Согласно документу, который цитирует нардеп, инцидент случился 16 июля 2025 года около 14:45 недалеко от посёлка Гончаровское. В результате стрельбы погибли главный сержант Рекуненко О. Л. и старший сержант Крышталь Д. О. Старший сержант Скрипка Д. О, который тоже находился на линии огня, остался невредим. Официально этот случай пока не подтверждён.
Ранее Life.ru рассказывал, что Госбюро Украины провело обыски в квартире погибшего лётчика ВСУ Андрея (Джуса) Пильщикова. В уголовном деле, связанном мошенничеством и уклонением от военной службы, фигурирует директор украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.