Дмитрук: Мобилизованный расстрелял сержантов на учениях в Черниговской области

Согласно документу, который цитирует нардеп, инцидент случился 16 июля 2025 года около 14:45 недалеко от посёлка Гончаровское. В результате стрельбы погибли главный сержант Рекуненко О. Л. и старший сержант Крышталь Д. О. Старший сержант Скрипка Д. О, который тоже находился на линии огня, остался невредим. Официально этот случай пока не подтверждён.