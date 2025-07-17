Аэропорт Пулково снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково сняты. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт Пулково начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения в аэропорту Санкт-Петербурга вводились в 05:08 утра по московскому времени.
В России утвердили меры по компенсации россиянам за отмененные авиаперелеты за счет снижения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Они распространятся на рейсы в страны с действующими ограничениями из-за угроз безопасности.
По данным Росавиации, с 5 июля до 06:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Кроме того, за этот период были задержаны около 1,9 тысячи вылетов и прилетов.