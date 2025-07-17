Жительница Иркутска отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

41-летняя жительница Иркутска стала жертвой финансовых аферистов. Ее знакомая, сама попавшая на удочку лжеброкеров, убедила перевести крупную сумму на подозрительные счета. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
Все началось с того, что знакомая попросила у женщины помощи в выводе денег. Она не стала вдаваться в подробности, но пообещала, что переведенные 1,4 миллиона рублей вернутся обратно в течение нескольких дней. Для убедительности даже составила расписку.
— Позже выяснилось, что саму знакомую обманули мошенники, выдававшие себя за брокеров. Они убедили ее, что можно легко заработать на инвестициях, но для этого нужно пополнить «брокерский счет». Когда у женщины не нашлось своих денег, она обратилась к подруге, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Жертва мошенников заподозрила неладное, когда увидела в приложении «личный кабинет» с якобы растущими доходами. Но было уже поздно — все деньги ушли на счета аферистов. Полиция предупреждает: настоящие брокеры никогда не просят брать кредиты для инвестиций, не торопят с решениями и не требуют «декларировать» доходы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии выпускница перевела мошенникам 300 тысяч с карты отца.