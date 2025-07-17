Жительница Иркутска отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

— Позже выяснилось, что саму знакомую обманули мошенники, выдававшие себя за брокеров. Они убедили ее, что можно легко заработать на инвестициях, но для этого нужно пополнить «брокерский счет». Когда у женщины не нашлось своих денег, она обратилась к подруге, — рассказывают в пресс-службе ведомства.