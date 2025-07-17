В Челнах контролер забыл пристегнуть посетителей аттракциона перед запуском

Настоящий ужас испытали посетители парка аттракционов в поселке ГЭС Набережных Челнов. Контролер забыл пристегнуть двух девушек перед запуском карусели. Он запустил механизм и тогда челнинки закричали: «Эти разве не нужно было пристегивать?!». Тогда сотрудник парка понял свою ошибку и успел остановить аттракцион до того, как девушек перевернуло бы вниз головой. Видео инцидента можно посмотреть здесь.