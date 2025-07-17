В Челнах контролер забыл пристегнуть посетителей аттракциона перед запуском

Настоящий ужас испытали посетители парка аттракционов в поселке ГЭС Набережных Челнов. Контролер забыл пристегнуть двух девушек перед запуском карусели. Он запустил механизм и тогда челнинки закричали: «Эти разве не нужно было пристегивать?!». Тогда сотрудник парка понял свою ошибку и успел остановить аттракцион до того, как девушек перевернуло бы вниз головой. Видео инцидента можно посмотреть здесь.
Как сообщили в МУП «Парк культуры и отдыха», по факту случившегося уже проведена служебная проверка. Оператор аттракциона привлечен к дисциплинарному взысканию.
«Приносим свои извинения, этот случай является из ряда вон выходящим, и мы согласны, что подобное просто недопустимо! Мы всегда в первую очередь заботимся о безопасности гостей парков аттракционов», — прокомментировали инцидент в администрации парка.