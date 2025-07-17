Пьяный мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути под Новосибирском

Пьяный мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
Сообщается, что обвиняемый подобрал дворнягу около его дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 41-летний мужчина отнес собаку на мост и сбросил на железную дорогу, а после — закопал во дворе.
Теперь мужчину ждет уголовная статья за жестокое обращение с животными.
— В дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на станции Болотная мужчина сбросил собаку с переходного моста на железнодорожные пути, — говорится в сообщении.
Еще один случай издевательства над животным произошел в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.