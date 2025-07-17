Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области за ночь и утро сбили 14 украинских беспилотников

Смоленская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Губернатор регион Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО и РЭБ перехватили и подавили 14 дронов в течение ночи и утра 17 июля.

Источник: Life.ru

В результате падения обломков БПЛА в одном из округов области пострадал человек. Он получил необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает. Также зафиксированы незначительные повреждения гражданского объекта.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители муниципальных властей, занимающиеся устранением последствий атаки.

Губернатор Анохин призвал жителей к бдительности и напомнил о правилах поведения при угрозе налёта БПЛА: избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать работу ПВО. Он также предостерёг от приближения к обломкам дронов и рекомендовал сообщать об их обнаружении по телефону 112.

Ранее Life.ru писал, что атаку украинских БПЛА отразили в Ленобласти. По данным местных властей, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше