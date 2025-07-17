Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:30 16 июля до 7:00 по московскому времени 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть атакующих дронов была отражена над Брянской областью — здесь уничтожили 43 аппарата. Также сбито 38 беспилотников над Курской областью, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями.
Помимо этого, пять дронов сбили над Белгородской областью, по три — над Московским регионом, Калужской областью и Республикой Крым. Меньшее количество БПЛА уничтожено в Ленинградской и Липецкой областях — по два, а также по одному — в Тульской области, передает Telegram-канал МО РФ.
В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля сработала система ПВО. Как сообщают местные жители, в Ленинском районе города прогремело не менее четырех мощных взрывов. Очевидцы сообщили, что от ударных волн дрожали оконные стекла в домах, а в ночном небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, российские ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА.