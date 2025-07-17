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14 человек едва не погибли во время пожара в Уфе

В Уфе во время пожара спасли 14 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 17 июля, в Уфе в жилом доме по улице Ферина произошел пожар на лестничной клетке четвертого этажа. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

На место ЧП были направлены сотрудники ведомства. Из-за быстрого распространения едкого дыма по этажам спасателям пришлось применять тактическую вентиляцию для безопасной эвакуации жильцов. В ходе операции специалисты спасли 14 человек, еще 40 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание.

Для ликвидации возгорания было задействовано 32 спасателя и 10 единиц спецтехники. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.

По данным ведомства, за последние сутки в Башкирии не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. Пожарные подразделения ликвидировали 16 возгораний, аварийно-спасательные службы не привлекались к ликвидации ДТП.

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