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Сбой интернета в Самаре 17 июля 2025: причины отключения

Сегодня, 17 июля 2025 года, жители Самары вновь столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета.

Сегодня, 17 июля 2025 года, жители Самары вновь столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета. Абоненты МТС, МегаФон и Билайн сообщают о проблемах с онлайн-оплатой, навигацией и работой приложений. Сбои наблюдаются как в центре города, так и в других районах.

Недавно стало известно о подключении бесплатных точек Wi-Fi по Самаре и Тольятти.

Почему нет интернета в Самаре?

Основной причиной перебоев считаются меры безопасности в связи с угрозами атак беспилотников. Утром 17 июля МЧС распространило экстренное предупреждение о возможных инцидентах с БПЛА, что могло привести к временному отключению связи.

Чем заняться без интернета.

Дома.

Наведите порядок в доме, разберите вещи или займитесь рукоделием;

Перечитайте любимую книгу или откройте для себя новую;

Поиграйте в настольные игры с семьёй;

Приготовьте блюдо по новому рецепту;

Устройте себе спа-день с масками и расслабляющей ванной.

На улице.

Прогуляйтесь в парке или у водоёма;

Покатайтесь на велосипеде или займитесь другим спортом;

Встретьтесь с друзьями в кафе или на природе;

Посетите музей или выставку;

Сделайте тематическую фотосессию.

Для саморазвития.

Изучите новую тему по книгам или аудиолекциям (заранее скачанным);

Составьте планы на ближайшее будущее;

Проанализируйте свои достижения и поставьте новые цели.

Когда восстановится связь?

Обычно интернет возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы. Следите за обновлениями на официальных ресурсах операторов:

МТС Самара;

МегаФон Самара;

Билайн Самара.

Совет: Используйте это время с пользой — отдохните от гаджетов и насладитесь живым общением.

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