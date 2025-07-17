Над двенадцатью регионами России сбили более сотни беспилотников

Российская ПВО уничтожила 122 украинских беспилотника за ночь.
Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили представители Минобороны.
«Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России», — сообщили в МО РФ в telegram-канале. Уведомление опубликовано в telegramканале. БПЛА были уничтожены над территориями Московского региона, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Курской, Смоленской, Белгородской, Липецкой, Тульской, а также Ленинградской областями. Кроме того, беспилотники сбиты на республикой Крым.
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