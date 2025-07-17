Аферисты из Шымкента обманули 200 человек на 1 млрд тенге

Жертвами мошенников стали около 200 граждан, общий ущерб превысил 1 миллиард тенге. На эти средства подозреваемые приобрели два элитных автомобиля (Tank 500 и BMW X5), частный дом и ресторан в Туркестанской области. Всё имущество оформлялось на родственников, чтобы избежать конфискации. Однако суд наложил на него арест.