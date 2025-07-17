Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты из Шымкента обманули 200 человек на 1 млрд тенге

Псевдоинвесторы и «золотые» обещания.

Источник: Baigenews

В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием «КазМунайГаз Инвест», прикрывавшейся авторитетным именем национальной нефтяной компании, передает BAQ.KZ. Схема строилась на громких обещаниях и вызывала доверие у граждан, обещая баснословную прибыль — до 50% каждые 15 дней — якобы от инвестиций в акции АО «ҚазМұнайГаз».

На деле, как установило следствие, никакой покупки ценных бумаг не происходило. Прибыль участников выплачивалась за счёт привлечения новых вкладчиков — по классической схеме финансовой пирамиды. Минимальный вклад составлял 500 тысяч тенге, что позволяло вовлекать людей среднего достатка, не вызывая подозрений.

Жертвами мошенников стали около 200 граждан, общий ущерб превысил 1 миллиард тенге. На эти средства подозреваемые приобрели два элитных автомобиля (Tank 500 и BMW X5), частный дом и ресторан в Туркестанской области. Всё имущество оформлялось на родственников, чтобы избежать конфискации. Однако суд наложил на него арест.

Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу, ведётся досудебное расследование. Дальнейшая информация, согласно статье 201 УПК РК, пока не подлежит разглашению.