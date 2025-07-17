Минобороны РФ: над 12 регионами ночью сбили 122 украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью, с 16 на 17 июля, сбили над 12 регионами страны 122 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 43 БПЛА, перехватили в Брянской области, еще 38 — в Курской. 10 беспилотников ликвидировали в Орловской области, по 6 — в Воронежской и Смоленской, 5 — в Белгородской, по 3 — в Калужской области, Московском регионе и Республике Крым, по 2 — в Ленинградской и Липецкой областях, 1 — в Тульской, уточнило министерство.
В ведомстве отметили, что украинские атаки отражались в течение 7,5 часа — в период с 23:30 до 07:00 мск.
В результате беспилотных атак в разных регионах есть погибшие и пострадавшие. В частности, в Белгородской области погибла женщина при сбросе с БПЛА взрывного устройства на частный дом, в Смоленской области пострадал один человек из-за падения обломков беспилотника, а в Воронеже трое несовершеннолетних — при попадании фрагментов летательного аппарата в многоэтажный дом.