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Российские средства ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника за ночь

Минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Согласно заявлению Минобороны РФ, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

Основной удар пришелся на Брянскую и Курскую области — там уничтожили 43 и 38 БПЛА соответственно. Ещё десять дронов были сбиты над Орловской областью, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями. В Белгородской области уничтожили пять, а в Калужской области — три вражеских БПЛА. По два беспилотника сбили в Ленинградской и Липецкой областях. Ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью. По три беспилотника сбили над Крымом и Московским регионом.

Ранее Life.ru писал, что трое несовершеннолетних пострадали в результате атаки БПЛА на Воронеж. Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в черте города.

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