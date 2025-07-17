41-летний житель Болотного пойдет под суд за сброс собаки с моста

Транспортные полицейские задержали 41-летнего жителя Болотного, подозреваемого в жестоком убийстве собаки, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
«В состоянии алкогольного опьянения мужчина отнес животное на железнодорожный мост, сбросил его на пути, а затем закопал на придомовой территории», — сообщили в ведомстве. В настоящее время проводится расследование по факту жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ), по результатам которого будет принято решение о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности с учетом всех обстоятельств произошедшего.
Правоохранители подчеркивают, в случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ или лишения свободы на срок до трех лет, при этом активисты зоозащитных организаций уже выразили готовность проконтролировать ход расследования и добиться справедливого наказания для жестокого обращения с беззащитным животным.