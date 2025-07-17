Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили в небе над Россией 122 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 23:30 16 июля до 07:00 17 июля перехватили и уничтожили над регионами России 122 украинских беспилотника. Об этом говорится в отчете министерства обороны РФ.
Больше всего беспилотников силы ПВО сбили над территориями Брянской области (43 БПЛА) и Курской области (38 БПЛА).
Над Орловской областью сбили 10 беспилотников, над Смоленской и Воронежской областями — по шесть, еще пять беспилотников сбили над Белгородской областью.
В небе над Московской и Калужской областями, а также над Крымом сбили по три БПЛА. По два беспилотника сбили над территориями Ленинградской и Липецкой областей. Еще один дрон был сбит над Тульской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки украинского БПЛА погиб человек. Позднее стало известно о гибели от налета беспилотников женщины.