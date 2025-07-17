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В Ленобласти сбили два украинских дрона

В Кировском районе Ленинградской области сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По его словам, сейчас в небе БПЛА не фиксируются. Режим воздушной опасности снят на всей территории Ленобласти.

Всего же за ночь 17 июля над Россией были ликвидированы 122 беспилотника ВСУ. Основной удар пришелся на Брянскую и Курскую области.

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