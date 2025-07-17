В Ленобласти сбили два украинских дрона

По его словам, сейчас в небе БПЛА не фиксируются. Режим воздушной опасности снят на всей территории Ленобласти.
Всего же за ночь 17 июля над Россией были ликвидированы 122 беспилотника ВСУ. Основной удар пришелся на Брянскую и Курскую области.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше