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В Хабаровске пенсионерке выплатят 300 тысяч за падение на зимнем тротуаре

В Хабаровске управляющую компанию обязали выплатить 300 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей на скользкой придомовой территории.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района города.

Зимой 2023 года женщина шла мимо дома по улице Ленинградской, когда поскользнулась на неубранной дорожке и получила серьезную травму — перелом голени. Ее госпитализировали и прооперировали. После падения она не могла передвигаться, обслуживать себя и временно утратила трудоспособность.

Прокурорская проверка установила, что причиной травмы стало плохое состояние территории, за которую отвечала управляющая компания. В суде потребовали компенсировать женщине вред здоровью, моральный ущерб и утраченный доход.

«Суд удовлетворил иск и постановил выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей. Исполнение решения поставлено на контроль надзорного ведомства», — прокомментировала старший помощник прокурора Центрального района Демидова Александра.