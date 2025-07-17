В Хабаровске пенсионерке выплатят 300 тысяч за падение на зимнем тротуаре

Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района города.
Зимой 2023 года женщина шла мимо дома по улице Ленинградской, когда поскользнулась на неубранной дорожке и получила серьезную травму — перелом голени. Ее госпитализировали и прооперировали. После падения она не могла передвигаться, обслуживать себя и временно утратила трудоспособность.
Прокурорская проверка установила, что причиной травмы стало плохое состояние территории, за которую отвечала управляющая компания. В суде потребовали компенсировать женщине вред здоровью, моральный ущерб и утраченный доход.
«Суд удовлетворил иск и постановил выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей. Исполнение решения поставлено на контроль надзорного ведомства», — прокомментировала старший помощник прокурора Центрального района Демидова Александра.