В Хабаровске пенсионерке выплатят 300 тысяч за падение на зимнем тротуаре

Зимой 2023 года женщина шла мимо дома по улице Ленинградской, когда поскользнулась на неубранной дорожке и получила серьезную травму — перелом голени. Ее госпитализировали и прооперировали. После падения она не могла передвигаться, обслуживать себя и временно утратила трудоспособность.