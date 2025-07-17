Зеленский придумал «Русь-Украину»: как в России отреагировали на попытки украинского лидера переписать историю

«Это можно оценить, как заявление двоечника, который в школе ничему не учился и прогуливал все предметы, которые касаются истории», — заявил Мягков. Также он добавил, что, вероятнее всего, центром образования Древней Руси был Новгород. Он объяснил это тем, что это связано с прохождением Ладоги. А также на севере велась торговля через Балтийское море. Историк заявил, что именно туда по «Летописи временных лет» пришел княжить Рюрик со своими братьями.