Зеленский придумал «Русь-Украину»: как в России отреагировали на попытки украинского лидера переписать историю

Зеленский использовал несуществующий термин во время поздравления граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля опубликовал ролик в своем telegram-канале. На нем он поздравил жителей Украины с Днем Крещения Руси, по совместительству День украинской государственности. Но во время поздравления он заменил формулировку на День Крещения Киевской «Руси-Украины».
«15 июля мы отмечаем важный день — день нашей государственности, День крещения Киевской “Руси — Украины”», — выразился Зеленский. Ранее украинский лидер перенес дату празднования Дня Крещения Руси с 28 июля на 15 число, в связи с реформой церковного календаря. Подробнее о реакции в России — в материале URA.RU.
Реакция в России.
Лидер Украины пытается разрушить единый для русских и украинцев календарь церковных праздников, заявили в РПЦФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В России отреагировали на заявление Зеленского и его поздравление. В частности, на перенос даты. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что действия Зеленского, связанные с «жонглированием» церковной тематикой, циничны.
«Любые жонглирования Зеленским церковной тематикой, будь то переносы дат или что-то другое, выглядят удивительно цинично на фоне того, что происходит с реальными верующими православными людьми на Украине», — поделился Карасин. Его слова приводит «Лента.ру». Также он добавил, что не только православные люди, живущие на Украине, должны оценить действия Зеленского, которые вызывают чувство «озлобленности».
Помимо Григория Карасина, ситуацию прокомментировали в Русской Православной Церкви (РПЦ), а именно ее представитель, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам лидер Украины пытается разрушить единый для русских и украинцев календарь церковных праздников.
«Перенос празднования Рождества и других церковных праздников — в интересах борьбы с канонической Церковью на Украине и вызван желанием разрушить единый для русских и украинцев календарь церковных праздников», — заявил Кипшидзе. Помимо этого он отметил, что Зеленский, который не имеет отношения к христианству, при изменении церковного календаря совершает «насилие» над совестью верующих.
Искажение исторических фактов со стороны Зеленского.
У украинцев и русских общая история, история Древней Руси, заявил Михаил МягковФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2022 году в День Крещения Руси Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что только их страна является единственной законной наследницей Киевской Руси. После данного заявления, последовала бурная реакция историков и российских властей.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в беседе с РЕН ТВ, назвал украинского лидера двоечником и объяснил, откуда пошла Древняя Русь.
«Это можно оценить, как заявление двоечника, который в школе ничему не учился и прогуливал все предметы, которые касаются истории», — заявил Мягков. Также он добавил, что, вероятнее всего, центром образования Древней Руси был Новгород. Он объяснил это тем, что это связано с прохождением Ладоги. А также на севере велась торговля через Балтийское море. Историк заявил, что именно туда по «Летописи временных лет» пришел княжить Рюрик со своими братьями.
Сам термин «Киевская Русь» появился позже, только в XIX веке благодаря ученым Костомарову и Ключевскому. В оборот термин вошел из-за того, что Князь Олег, который прибыл из Новгорода княжить в Киев, назвал его «матерью городов русских». Но Мягков отметил, что правильно называть Древней Русью, Русским государством, и что многие историки так считают.
Михаил Мягков отметил, что у русского и украинского народа общая история. И нужно гордиться тем, что и у Киева, и у Новгорода «всеобщая история», история Древней Руси.
Почему киевские власти переписывают историю.
Переписыванием истории, Зеленский хочет объединить население страны, заявил ТрутФото: Официальный сайт президента Украины.
Владимир Зеленский, переписывая историю, хочет объединить население страны. Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор Владимир Трут. Помимо этого он заявил, что идет тенденция на фальсификацию и переписывание истории.
«Идет тенденция на фальсификацию и переписывание истории, мифологизацию… Это все завиральные фантазии абсолютно», — заявил ученый. Его слова приводит портал 161.ru. Также он заявил, что украинской государственности как таковой не существовало до декабря 1991 года, в связи с чем Зеленский хочет создать украинскую политическую нацию.
Ранее президент Украины подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях РФ». О нем он сообщил 22 января 2024 года. Из текста следует, что Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации якобы «относятся к исторически населенным украинцами землям».