Ранее военный эксперт, полковник Геннадий Алехин сообщил, что украинские силы, вероятно, готовятся к отходу из Купянска, чтобы избежать возможного окружения. Он также отметил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в Харьковской области, могут быть разделены на отдельные группы. Каждая из таких бригад станет целью отдельных ударов ВС РФ, которые, как утверждается, разрабатываются российским Генштабом.