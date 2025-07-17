В Самаре участились случаи визитов лже-полицейских в квартиры жителей

В Самаре участились случаи, когда неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, пытаются проникнуть в квартиры жителей.
Как действуют мошенники:
— Предъявляют поддельные удостоверения с символикой МВД;
— Утверждают, что проверяют документы перед переписью населения;
— Используют ноутбуки и устройства для снятия отпечатков пальцев;
— Некоторые приходят в форме, похожей на полицейскую.
Важно знать:
Сейчас никаких проверок документов и сбора биометрических данных на дому не проводится.
Настоящие полицейские не ходят по квартирам без веской причины.
Все официальные проверки проходят через государственные учреждения.
Что делать, если к вам пришли:
— Не открывайте дверь незнакомцам;
— Не сообщайте личные данные;
— Немедленно звоните 102 и сообщите о подозрительных лицах.
МВД предупреждает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
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