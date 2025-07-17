Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре участились случаи визитов лже-полицейских в квартиры жителей

В Самаре участились случаи, когда неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, пытаются проникнуть в квартиры жителей.

В Самаре участились случаи, когда неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, пытаются проникнуть в квартиры жителей.

Как действуют мошенники:

— Предъявляют поддельные удостоверения с символикой МВД;

— Утверждают, что проверяют документы перед переписью населения;

— Используют ноутбуки и устройства для снятия отпечатков пальцев;

— Некоторые приходят в форме, похожей на полицейскую.

Важно знать:

Сейчас никаких проверок документов и сбора биометрических данных на дому не проводится.

Настоящие полицейские не ходят по квартирам без веской причины.

Все официальные проверки проходят через государственные учреждения.

Что делать, если к вам пришли:

— Не открывайте дверь незнакомцам;

— Не сообщайте личные данные;

— Немедленно звоните 102 и сообщите о подозрительных лицах.

МВД предупреждает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.