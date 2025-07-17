Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семью с ребенком спасли на Байкале после поломки катера

Несмотря на плохую видимость, профессионалы смогли добраться до пострадавшего судна.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

16 июля вечером на Байкале в Бурятии произошел неприятный инцидент. Катер с двумя взрослыми и ребенком на борту сел на мель, повредив винт и механизм. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Республики, путешественникам пришлось обратиться за помощью.

— На вызов оперативно отправилась спасательная группа. В ее составе были старший госинспектор ГИМС Кабанского района и два спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Несмотря на плохую видимость, профессионалы смогли добраться до пострадавшего судна, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Благодаря опыту и слаженным действиям спасатели быстро достигли места происшествия. Люди отказались от медицинской помощи, после чего катер отбуксировали к ближайшей стоянке.

МЧС напоминает всем владельцам лодок и катеров: перед выходом на воду обязательно проверяйте исправность судна, изучайте маршрут и следите за прогнозом погоды. Эти простые меры предосторожности помогут избежать опасных ситуаций на воде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что супругов из Иркутской области задержали с 717 кг рыбы на 9,5 млн рублей.