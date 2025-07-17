Семью с ребенком спасли на Байкале после поломки катера

16 июля вечером на Байкале в Бурятии произошел неприятный инцидент. Катер с двумя взрослыми и ребенком на борту сел на мель, повредив винт и механизм. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Республики, путешественникам пришлось обратиться за помощью.
— На вызов оперативно отправилась спасательная группа. В ее составе были старший госинспектор ГИМС Кабанского района и два спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Несмотря на плохую видимость, профессионалы смогли добраться до пострадавшего судна, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Благодаря опыту и слаженным действиям спасатели быстро достигли места происшествия. Люди отказались от медицинской помощи, после чего катер отбуксировали к ближайшей стоянке.
МЧС напоминает всем владельцам лодок и катеров: перед выходом на воду обязательно проверяйте исправность судна, изучайте маршрут и следите за прогнозом погоды. Эти простые меры предосторожности помогут избежать опасных ситуаций на воде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что супругов из Иркутской области задержали с 717 кг рыбы на 9,5 млн рублей.