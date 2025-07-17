Семью с ребенком спасли на Байкале после поломки катера

16 июля вечером на Байкале в Бурятии произошел неприятный инцидент. Катер с двумя взрослыми и ребенком на борту сел на мель, повредив винт и механизм. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Республики, путешественникам пришлось обратиться за помощью.