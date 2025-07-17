В Хабаровске задержан карманник, обокравший случайную знакомую

В Кировском районе Хабаровска полиция задержала 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 225 тысяч рублей с банковской карты женщины, с которой он познакомился в гостинице. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как установили сотрудники отдела полиции № 5, потерпевшая три дня провела в компании нового знакомого, распивая спиртное. Мужчина сопровождал ее в магазин, где она неоднократно расплачивалась картой. Позже женщина обнаружила пропажу карты и получила уведомления о списании средств.
Подозреваемый, ранее судимый за кражи и грабежи, частично возместил ущерб, вернув 70 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее полицейские задержали двоих хабаровчан по подозрению в кражах мобильных устройств. Один случай произошел в больнице, второй — в парфюмерном магазине. Похищенное вернули владельцам.