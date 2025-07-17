В Хабаровске задержан карманник, обокравший случайную знакомую

Как установили сотрудники отдела полиции № 5, потерпевшая три дня провела в компании нового знакомого, распивая спиртное. Мужчина сопровождал ее в магазин, где она неоднократно расплачивалась картой. Позже женщина обнаружила пропажу карты и получила уведомления о списании средств.