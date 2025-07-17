Двое детей выпали из окон в Стерлитамаке

Вчера вечером, 16 июля, в башкирском городе Стерлитамаке произошли два опасных инцидента с выпадением детей из окон. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На улице Дружбы из окна выпал годовалый малыш, он получил различные травмы. Спустя время аналогичный случай произошел на улице Худайбердина — там из окна упал четырехлетний летний мальчик. Оба ребенка доставлены в больницу.
Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает, что в предстоящие жаркие дни риск подобных происшествий значительно возрастает.
— Оставшись даже на мгновение без присмотра взрослых, дети могут упасть с высоты и получить травмы, порой несовместимые с жизнью. Не оставляйте своих детей без присмотра! — призвали в ГК ЧС.
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