Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей выпали из окон в Стерлитамаке

В Башкирии два ребенка выпали из окон.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 16 июля, в башкирском городе Стерлитамаке произошли два опасных инцидента с выпадением детей из окон. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

На улице Дружбы из окна выпал годовалый малыш, он получил различные травмы. Спустя время аналогичный случай произошел на улице Худайбердина — там из окна упал четырехлетний летний мальчик. Оба ребенка доставлены в больницу.

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает, что в предстоящие жаркие дни риск подобных происшествий значительно возрастает.

— Оставшись даже на мгновение без присмотра взрослых, дети могут упасть с высоты и получить травмы, порой несовместимые с жизнью. Не оставляйте своих детей без присмотра! — призвали в ГК ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.